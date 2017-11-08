ЧМ-2018. Отбор

Форвард сборной Кот-д’Ивуара Саломон Калу рассказал, что для его сборной будет катастрофа не попадание на ЧМ-2018.

"Будет катастрофа, если мы не попадем на чемпионат мира-2018. Если так и случится, можем винить лишь себя", — приводит слова Калу DW Sports.

"Нам некого винить, мы должны взять ответственность на себя. У нас есть один единственный шанс. Если мы обыграем Марокко, то мы выходим. Все просто", — считает Калу.

Матч сборных Кот-д'Ивуара и Марокко состоится в субботу, 11 ноября, в 19:30 по киевскому времени.

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