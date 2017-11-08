ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Удинезе и национальной команды Швейцарии Валон Берами оказался в центре конфликта между его клубом и сборной.

Валон Берами получил вызов в сборную Швейцарии на стыковые матчи ЧМ-2018 против Северной Ирландии.

Полузащитник принял участие в тренировке национальной команды, хотя, по признанию главного тренера сборной Владимира Петковича, вряд ли сыграет в этих двух матчах из-за проблем с подколенным сухожилием.

Его клуб Удинезе направил письмо в Федерацию футбола Швейцарии, потребовав вернуть Берами в Италию, и грозит пожаловаться в ФИФА, если полузащитник останется с командой Петковича и примет участие в одном из матчей против Северной Ирландии.

Их проблема заключается в том, что они были проинформированы о вызове Берами за 15 дней до первой игры, а не за 15 дней до начала сбора национальной команды, что является нарушением протокола ФИФА.

Тем не менее, Федерация футбола Швейцарии утверждает, что они использовали такую систему последние 18 лет, и у них не было проблем с Удинезе, когда они вызывали других их игроков Сильвана Видмера и Гекхана Инлера.

"Берами с нами и, насколько мне известно, он не вернется в клуб досрочно. Берами сказал, что он говорил со своим тренером в клубе и тот позволил ему присоединиться к сборной", — заявил пресс-секретарь сборной Швейцарии.

Матчи между сборными Швейцарии и Северной Ирландии состоятся 9-го ноября и 12-го ноября.

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