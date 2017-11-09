ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини оценил соперника своей команды по плей-офф за выход на чемпионат мира — Швецию.

На пути к чемпионату мира-2018 сборные Италии и Швеции ожидают два поединка плей-офф, которые и определят, кто же отправится на мундиаль.

По словам опытного бека итальянцев Джорджо Кьеллини, шансы на успех у команд приблизительно равны",

"Я рад, что нам не придется противостоять Златану Ибрагимовичу в данных матчах", — цитирует Кьеллини Gazzetta dello Sport.

"Тем не менее, посмотрите на сборную Швеции! Они играют в идеальные 4-4-2 с минимальными разрывами между линиями, что доставит проблемы любому сопернику".

"В плей-офф все начинается с чистого листа, думаю, шансы на выход у нас 50 на 50".

"Необходимо вернуть себе ту легкость, которая была у нас до матча против Испании. В том поединке мы надеялись на совершенно другой результат".

"Мы готовы к матчам плей-офф", — заключил Джорджо.

Первый поединок между Швецией и Италией пройдет 10 ноября. Ответный матч состоится 13 числа.