ЧМ-2018. Отбор

Во Львове состоится товарищеский матч Украина — Словакия.

Капитан сборной Украины Руслан Ротань рассказал предстоящем товарищеском поединке со Словакией.

"Словакия – хорошая сборная, которая хорошо контролирует мяч. Это сборная, которая должна была выходить на мундиаль, учитывая их игру, но не получилось, невезение… Вообще, это сборная с очень качественными футболистами и хорошей организацией игры", приводит слова Ротаня телеканал Футбол 1.

"Результат всегда важен. Я считаю, болельщики придут на стадион, хочется порадовать их. Естественно, в товарищеских матчах нужно больше делать акцент на качество игры".