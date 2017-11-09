Капитан сборной Украины Руслан Ротань рассказал предстоящем товарищеском поединке со Словакией.

"Словакия – хорошая сборная, которая хорошо контролирует мяч. Это сборная, которая должна была выходить на мундиаль, учитывая их игру, но не получилось, невезение… Вообще, это сборная с очень качественными футболистами и хорошей организацией игры", приводит слова Ротаня телеканал Футбол 1.

"Результат всегда важен. Я считаю, болельщики придут на стадион, хочется порадовать их. Естественно, в товарищеских матчах нужно больше делать акцент на качество игры".

Матч Украина — Словакия состоится в пятницу, 10 ноября, в 20:00 по киевскому времени. 

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