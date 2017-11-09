ЧМ-2018. Отбор

Новичок сборной Украины Вячеслав Танковский рассказал о подготовке к матчу со Словакией.

Сборная Украины прибыла во Львове, где в пятницу, 10 ноября, сыграет товарищеский матч со сборной Словакии.

"Мы вчера разбирали соперника: смотрели, как хорошо они работают с мячом, команда очень хорошо выходит из обороны, хорошо держит мяч. Обсуждали ли шансы дебютантов выйти на поле? Нет, такого не обсуждали. Но я готов, а там посмотрим. Выпустят – буду играть, конечно", — цитирует Танковского телеканал Футбол 1.

Матч Украина – Словакия состоится в пятницу, на Арене Львов. Начала матча в 20:00. Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2.

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