ЧМ-2018. Отбор
Сборную Украины во Львове проведет товарищескую встречу со Словакией.
Сергей Мякушко, ФФУ
09 ноября 2017, 20:10
Ранее Football.ua анализировал, кого из впервые вызванных в лагерь сборной игроков стоит попробовать в ближайшем контрольном поединке против Словакии.
"Все нормально, быстро долетели. Был немного туман в Киеве, а так все супер. Адаптация проходит хорошо. Много знакомых ребят в сборной", — цитирует Мякушко телеканал Футбол 1.
"Штрафные? Да, пробиваю, тренирую".
"Выйду ли на поле? Не знаю, посмотрим".
Защитник Карпат Артем Федецкий прокомментировал вызов Сергея Мякушко в национальную сборную.
Матч Украина – Словакия состоится в пятницу, на Арене Львов. Начала матча в 20:00. Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2.
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