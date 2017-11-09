ЧМ-2018. Отбор

Сборную Украины во Львове проведет товарищескую встречу со Словакией.

Ранее Football.ua анализировал, кого из впервые вызванных в лагерь сборной игроков стоит попробовать в ближайшем контрольном поединке против Словакии.

"Все нормально, быстро долетели. Был немного туман в Киеве, а так все супер. Адаптация проходит хорошо. Много знакомых ребят в сборной", — цитирует Мякушко телеканал Футбол 1.

"Штрафные? Да, пробиваю, тренирую".

"Выйду ли на поле? Не знаю, посмотрим".

Защитник Карпат Артем Федецкий прокомментировал вызов Сергея Мякушко в национальную сборную.

Матч Украина – Словакия состоится в пятницу, на Арене Львов. Начала матча в 20:00. Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2.

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