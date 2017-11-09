ЧМ-2018. Отбор

Игрок сборной Словакии Ян Дюрица поделился ожиданиями от поединка против Украины.

Матч Украина – Словакия состоится в пятницу, на Арене Львов. Начала матча в 20:00. Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2.

"Украина – очень сильная команда, у нее очень талантливые футболисты. Мы смотрели матч против Хорватии, когда украинцы проиграли дома, но в том поединке они были гораздо лучше, показали очень качественный футбол. Завтра будет тяжелая игра, но посмотрим, в каком составе они будут играть", — цитирует Дюрицу телеканал Футбол 1.

"Кто самый опасный игрок в сборной Украины? Очень хорош Ярмоленко, который сейчас играет в Германии, еще 10-ый номер, Коноплянка, это очень хорошие футболисты. Думаю, каждый игрок в сборной Украины показывает хороший футбол".

"Это товарищеский матч, но мы хотим выиграть каждый поединок. Последнюю игру, которую мы провели в Киеве, мы выиграли 1:0. Это была Квалификация. Завтра будет товарищеская игра, но мы тоже приехали сыграть хороший матч".

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