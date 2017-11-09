ЧМ-2018. Отбор
Стали известны составы команд на стыковой матч ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Греции.
Домагой Вида, Getty Images
09 ноября 2017, 21:19
Хорватия: Субашич — Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич — Ракитич, Брозович — Крамарич, Модрич, Перишич — Н. Калинич
Запасные: Ливакович, Л. Калинич, Митрович, Влашич, Нижич, Ребич, Рог, Манджукич, Брадарич, Леовац, Пашалич, Пиварич
Греция: Карнезис — Маниатис, Пападопулос, Папастатопулос, Цавелас — Самарис, Циолис — Зека, Фортунис — Митроглу
Запасные: Капино, Анестис, Рецос, Христодулопулос, Диамантакос, Бакасетас, Торосидис, Курбелис, Тахцидис, Янниотас, Ликояннис, Оиконому
Football.ua проведет прямую текстовую трансляцию матча между сборными Хорватии и Греции. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.