ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер рад, что сборная Аргентины попала на чемпионат мира-2018.

"Месси? Я рад, что он поедет на ЧМ-2018", — приводит слова Венгера официальный сайт Арсенала.

"Если вы любите футбол, вы не можете не любить Месси. Если вы любите футбол, вам нравится и сборная Аргентины, где всегда есть талантливые футболисты".

"Я был бы расстроен, если бы Аргентина не попала на чемпионат мира в России", — сказал Венгер.

Ранее сообщалось, что Месси представил официальный мяч ЧМ-2018.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.