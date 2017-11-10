Хорваты практически гарантировали себе поездку в Россию, крупно обыграв Грецию.  Голы за "клетчатых" забивали Модрич, Калинич, Перишич и Крамарич, тогда как греки ответили лишь точным выстрелом Папастатопулоса.

Хорватия – Греция 4:1
Голы: Модрич, 13 (пенальти), Калинич, 19, Перишич, 33, Крамарич, 49 - Папастатопулос, 30

Хорватия: Субашич – Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич – Модрич (Пашалич, 89), Ракитич – Крамарич (Влашич, 83), Брозович, Перишич – Калинич (Ребич, 76).

Греция: Карнезис – Стафилидис (Бакасетас, 72), Цавелас, Папастатопулос, Пападопулос – Манниатис (Рецос, 46), Фортунис, Циолис, Зека, Самарис (Тахцидис, 62) – Митроглу.

Предупреждения: Карнезис, Зека, Бакасетас.