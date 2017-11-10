ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию видеообзор стыкового матча к чемпионату мира-2018 между сборными Хорватии и Греции.
фифа
10 ноября 2017, 06:16
Хорваты практически гарантировали себе поездку в Россию, крупно обыграв Грецию. Голы за "клетчатых" забивали Модрич, Калинич, Перишич и Крамарич, тогда как греки ответили лишь точным выстрелом Папастатопулоса.
Хорватия – Греция 4:1
Голы: Модрич, 13 (пенальти), Калинич, 19, Перишич, 33, Крамарич, 49 - Папастатопулос, 30
Хорватия: Субашич – Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич – Модрич (Пашалич, 89), Ракитич – Крамарич (Влашич, 83), Брозович, Перишич – Калинич (Ребич, 76).
Греция: Карнезис – Стафилидис (Бакасетас, 72), Цавелас, Папастатопулос, Пападопулос – Манниатис (Рецос, 46), Фортунис, Циолис, Зека, Самарис (Тахцидис, 62) – Митроглу.
Предупреждения: Карнезис, Зека, Бакасетас.