В Стокгольме пройдет первый поединок между национальными сборными Швеции и Италии. Победитель двухматчевого противостояния уже летом отправится на чемпионат мира в Россию, тогда как проигравший останется ни с чем.

Букмекеры считают небольшим фаворитом гостей — коэффициент на их победу чуть больше "двойки", тогда как виктория домашней команды может почти в четыре раза увеличить вашу сумму.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора

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PariMatch

Победа Швеции

3,7

 3,75 3,79 3,65

Ничья

3,1

 3 3,1 3,1

Победа Италии

2,2

 2,2 2,29 2,28

Самый популярный счет (0:1)

 5,75 5,7 6 5,9


Матч Швеция — Италия начнется в 21:45 по киевскому времени. 

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