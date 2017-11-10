ЧМ-2018. Отбор
Букмекеры считают Италию небольшим фаворитом в первом матче против Швеции.
GETTY IMAGES
10 ноября 2017, 09:51
В Стокгольме пройдет первый поединок между национальными сборными Швеции и Италии. Победитель двухматчевого противостояния уже летом отправится на чемпионат мира в Россию, тогда как проигравший останется ни с чем.
Букмекеры считают небольшим фаворитом гостей — коэффициент на их победу чуть больше "двойки", тогда как виктория домашней команды может почти в четыре раза увеличить вашу сумму.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
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Событие/Букмекерская контора
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bwin
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William Hill
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Bet365
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PariMatch
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Победа Швеции
|
3,7
|3,75
|3,79
|3,65
|
Ничья
|
3,1
|3
|3,1
|3,1
|
Победа Италии
|
2,2
|2,2
|2,29
|2,28
|
Самый популярный счет (0:1)
|5,75
|5,7
|6
|5,9
Матч Швеция — Италия начнется в 21:45 по киевскому времени.
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