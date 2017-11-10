ЧМ-2018. Отбор

Букмекеры считают Италию небольшим фаворитом в первом матче против Швеции.

В Стокгольме пройдет первый поединок между национальными сборными Швеции и Италии. Победитель двухматчевого противостояния уже летом отправится на чемпионат мира в Россию, тогда как проигравший останется ни с чем.

Букмекеры считают небольшим фаворитом гостей — коэффициент на их победу чуть больше "двойки", тогда как виктория домашней команды может почти в четыре раза увеличить вашу сумму.

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Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Швеции 3,7 3,75 3,79 3,65 Ничья 3,1 3 3,1 3,1 Победа Италии 2,2 2,2 2,29 2,28 Самый популярный счет (0:1) 5,75 5,7 6 5,9



Матч Швеция — Италия начнется в 21:45 по киевскому времени.