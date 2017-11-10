ЧМ-2018. Отбор

В преддверии первого стыкового матча между сборными Швеции и Италии представляем вашему вниманию историю противостояний этих команд.

Сегодня, 10 октября, в Стокгольме пройдет первый поединок между национальными сборными Швеции и Италии. Победитель двухматчевого противостояния уже летом отправится на чемпионат мира в Россию, тогда как проигравший останется ни с чем.

Ранее Football.ua представлял превью этой интригующей встречи, а теперь давайте ознакомимся с историей противостояний этих коллективов.

Сборные Швеции и Италии ранее встречались между собой целых 24 раза. Первая встреча датирована далеким 1912 годом, а состоялось она в рамках Олимпийских игр. История противостояния этих сборных началась с победы "скуадры адзурры" 1:0.

После этого шведы и итальянцы провели 11 товарищеских поединков, а остальные разы встречались либо в отборах к крупным турнирам, либо непосредственно на них. Последний раз сборные Швеции и Италии пересекались в 2016 году на групповой стадии Евро-2016. Тогда "скуадра адзурра" победила скандинавов со счетом 1:0 и оставила их за бортом турнира.

Всего при 24 матча у Италии 12 побед, 6 ничьих, 6 поражений, а у шведов — 6 побед, 6 ничьих, 12 поражений соответственно. Самый результативный поединок прошел в 1926 году в Стокгольме. Тогда в рамках товарищеской встречи шведы обыграли своего соперника со счетом 5:3.

Последний раз "сине-желтые" обыгрывали итальянцев в далеком 1988 году в товарищеском матче (1:0). За 24 сыгранных матча Италия забила 30 голов, а пропустила 25 (шведы соответственно наоборот).

Вашему вниманию видеообзор последней встречи этих команд на Евро-2016 (победа Италии 1:0).

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