ЧМ-2018. Отбор

Лучший бомбардир Валенсии не сожет помочь своей сборной.

Нападающий сборной Италии Симоне Дзадза не сможет сыграть в первом матче плей-офф со сборной Швеции. Игрок получил травму колена и еще не успел востановиться. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Италии.

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура не включил 26-летнего форварда в список 23-х человек, которые готовятся к матчу.

Первый стыковой поединок Италии и Швеции пройдет 10-го ноября в Стокгольме. Ответный матч состоится 13-го ноября.

Ранее легенда сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча со Швецией.