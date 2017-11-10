ЧМ-2018. Отбор
Лучший бомбардир Валенсии не сожет помочь своей сборной.
Симоне Дзадза, Getty Images
10 ноября 2017, 13:05
Нападающий сборной Италии Симоне Дзадза не сможет сыграть в первом матче плей-офф со сборной Швеции. Игрок получил травму колена и еще не успел востановиться. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Италии.
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура не включил 26-летнего форварда в список 23-х человек, которые готовятся к матчу.
Первый стыковой поединок Италии и Швеции пройдет 10-го ноября в Стокгольме. Ответный матч состоится 13-го ноября.
Ранее легенда сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча со Швецией.