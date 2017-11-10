ЧМ-2018. Отбор

Нидерланды побили рекорд, который держался 77 лет.

В четверг, 9-го ноября, Нидерланды одолели шотландцев с минимальным счетом. Главный тренер голандцев Дик Адвокаат повторил рекорд страны по количеству побед национальной команды. Об этом сообщает Meemetoranje.

Адвокаат добыл 36-ю победу у руля "оранжевых". Он повторил достижение Боба Гленденинга, установленное 77 лет назад.

Отметим, что во вторник, 14-го ноября, Адвокаат может поставить новый рекорд в матче между Нидерландами и Румынией.

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