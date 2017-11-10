ЧМ-2018. Отбор

Представляем вашему вниманию шикарный гол в ворота сборной Японии.

На 18-й минуте товарищеского матча между Японией и Бразилией Неймар выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, защитники сборной Японии плохо вынесли мяч, в итоге из-за пределов штрафной Марсело отлично пробил под перекладину.

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