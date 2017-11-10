ЧМ-2018. Отбор

В заявку сборной попал 21 футболист.

Матч Украина – Словакия состоится в пятницу, на Арене Львов. Начала матча в 20:00. Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2.

Вратари: Андрей Пятов, Максим Коваль

Защитники: Богдан Бутко, Евгений Хачериди, Николай Матвиенко, Александр Сваток, Артем Шабанов, Александр Кучер, Иван Ордец, Эдуард Соболь

Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Мякушко, Вячеслав Танковский, Руслан Ротань, Евгений Коноплянка, Руслан Малиновський, Андрей Ярмоленко, Александр Караваев, Марлос, Евгений Шахов

Нападающий: Юрий Коломоец

Отметим, в составе сборной могут дебютировать сразу шесть новичков: Александр Сваток, Артем Шабанов, Александр Андриевский, Сергей Мякушко, Вячеслав Танковский, Юрий Коломоец.

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