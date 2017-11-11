ЧМ-2018. Отбор

Состоялся поединок межконтинентального плей-офф между сборными Перу и Новой Зеландии.

Лучшая команда Океании в плей-офф за попадание на чемпионат мира встречается с пятой командой Южной Америки, но все равно считается аутсайдером противостояния.

Однако в первом матче новозеландцы сумели отстоять ничью и отправятся в Перу с надеждой завоевать себе путевку на ЧМ.

Новая Зеландия – Перу 0:0

Новая Зеландия: Маринович — Смит (Дюрэнт, 68), Бокселл, Рид, Колви – Макглинчи — Уинн, Льюис (Вуд, 74), Рохас (Туилома, 78), Томас — Барбарусес.

Перу: Гальесе — Корсо, Родригес, Рамос, Трауко — Йотун (Акино, 88), Тапия — Каррильо (Уртадо, 78), Куэва (Боло, 90+1), Флорес — Фарфан.

Предупреждения: Макглинчи, Бокселл — Йотун.