ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился мнением об игре своей команды в матче против Швеции.

Сборная Италии в первом стыковом матче за попадание на ЧМ-2018 на выезде проиграла национальной команде Швеции.

"Мы могли сыграть лучше, но слишком многое поставлено на карту в эти 180 минут. Хотели контролировать определенные игровые ситуации, когда получалось, без проблем добирались до штрафной соперника. Когда нет, шведы начинали использовать свое физическое преимущество. Мы практически ничего не дали им создать в атаке, я не помню, чтобы Буффону приходилось делать сэйвы.

Результат раздражает, потому что все могло сложиться иначе. Начиная с Буффона, все футболисты в раздевалке были рассержены. Этот результат ничего не меняет. Все наши ожидания перед матчем подтвердились. У нас есть еще 90 минут, чтобы все изменить. Мы поменяем некоторые моменты перед вторым матчем, но сейчас на первый план выходит не система, а решимость и желание достичь необходимого результата", — рассказал Вентура.

Также главный тренер прокомментировал неубедительную игру Марко Вератти, который к тому же заработал "горчичник" и пропустит ответный матч.

"Верратти прибыл в расположение сборной из ПСЖ — команды, которая действует совсем по-другому и имеет в распоряжении других игроков. Он должен был перестроиться за двое суток. Я его не осуждаю и не считаю, что он должен подвергнуться критике", – сказал тренер.

Ответный поединок состоится в понедельник, 13 ноября.