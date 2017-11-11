ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал победу своей команды над Италией в первом поединке плей-офф за выход на чемпионат мира 2018.

Накануне шведы на домашней арене обыграли итальянцев с минимальным счетом 1:0.

После матча игроки и тренер сборной Италии сетовали на то, что судья позволял шведским футболистам действовать грубо, однако главный тренер скандинавской команды не считает, что арбитр был на их стороне.

"Нужно отметить, что это лишь половина пути", — сказал Андерссон.

"Матч протекал по нашему сценарию, и мы заслужили это. Было много борьбы, и большинство единоборств мы выиграли, но судья не поддерживал нас".

"В ответном матче необходимо проделать такой же объем работы, как и сегодня. Победа воодушевила нас. Теперь необходимо восстановиться и подумать о правильном питании, дабы подойти к ответному поединку в хорошем физическом состоянии".

"Нас ждут еще 90 минут", — подытожил Янне.

Ранее главный тренер итальянцев Джампьеро Вентура прокомментировал поражение своей команды.