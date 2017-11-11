ЧМ-2018. Отбор

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье рассказал о необычной для себя роли в матче против Швеции.

Накануне сборная Италии на выезде уступила Швеции (0:1) в первом стыковом матче за выход на чемпионат мира-2018.

На 76 минуте поединка вместо Марко Верратти на поле появился номинальный форвард Лоренцо Инсинье. Можно было предположить, что таким образом главный тренер итальянцев Джампьеро Вентура бросает все силы в атаку, однако, как оказалось, замена была произведена по позиции.

"Тренер спросил меня, или я готов закрыть позицию Верратти. Я ответил, что да, потому что в национальной сборной я готов выполнять любую роль", — сказал Инсинье в интервью Rai Sport.

"Я всегда пытаюсь сделать все возможное ради этой футболки, и тренер знает об этом".

"Мне жаль, что сегодня я не сумел забить и обеспечить результат, но я выложился на 100 процентов. Теперь необходимо засучить рукава и постараться выиграть дома любой ценой", — подытожил Лоренцо.

Ответный поединок между Италией и Швецией состоится 13 ноября. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.