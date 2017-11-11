ЧМ-2018. Отбор

Бывший наставник Реала и Баварии Карло Анчелотти может стать главным тренером хорватской сборной.

Хорватская федерация футбола продолжает попытки заполучить Карло Анчелотти, который в данный момент находится без работы после увольнения из Баварии.

Как сообщает Corriere dello Sport, Карло действительно близок к тому, чтобы подписать с "клетчатыми" контракт.

По информации издания, активное участие в переговорном процессе принимает бывший подопечный итальянского специалиста и капитан сборной Хорватии Лука Модрич, который является своего рода посредником между тренером и федерацией.

Сам Анчелотти хочет заключить контракта с декабря 2017-го года по июль 2018-го, однако Хорваты пытаются уговорить его подписать соглашение до июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что Карло может заменить Антонио Конте в Челси.