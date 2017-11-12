ЧМ-2018. Отбор

Представляем вашему вниманию превью второго стыкового матча за выход на ЧМ-2018 между Грецией и Хорватией.

Греция — Хорватия

Воскресенье, 21:45, Пирей, Георгиос Караискакис. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Греция: Карнезис – Рецос, Сократис, Манолас, Цавелас – Циолис, Зека – Янниотас, Фортунис, Христодулопулос – Митроглу.

Хорватия: Субашич – Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич – Брозович, Ракитич – Крамарич, Модрич, Перишич – Калинич.

Судья: Бьерн Куйперс (Нидерланды).

Накануне первого противостояния можно было ожидать "автобус" от сборной Греции. Предполагалось, что эллины закроются на своей половине поля и будут уповать на контратаки, чтобы сохранить шансы на выход на ЧМ. Однако то ли быстрый гол сломил планы Михаэля Скиббе, то ли попросту уровень Хорватии сейчас на порядки выше. Как бы там ни было, славяне выиграли первую встречу 4:1 и лишь пропущенный домашний мяч не дает им отнестись к сегодняшней игре как к товарищеской.

В то, что малозабивная Греция сумеет отправить в ворота Хорватии три мяча и при этом сама не пропустить, совершенно не верится. Вряд ли хозяева понесутся вперед, сломя голову, но все переполненные под завязку горячими фанатами трибуны Караискакиса помогут Греции выступить достойно.

Тренеры говорят:

Михаэль Скиббе, Греция: "Поменяется ли наш стиль игры, исходя из результата первого матча? Конечно. Мы обязаны изменить его, учитывая итог первой встречи. Конечно, я не могу рассказать подробностей, но мы будем сражаться. У Греции есть еще один матч – нужно показать свой максимум".

Златко Далич, Хорватия: "Вы можете забыть о том, что мы будем отсиживаться в защите. Мы не защищаемся, мы не играем так, у нас нет таких игроков, чтобы сидеть весь матч сзади. Мы будем играть в нашу игру и приехали сюда побеждать"