ЧМ-2018. Отбор

Букмекеры считают Хорватию фаворитом во втором матче против Греции.

В первом матче Хорватия доказала свое превосходство над греками, выиграв 4:1. Удастся ли эллинам взять хотя бы локальный реванш? Букмекеры в это не верят.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Греции 3,6 3,4 3,5 3,6 Ничья 3,3 3,3 3,4 3,3 Победа Хорватии 2,15 2,15 2,05 2,12

Поединок начнется 12 ноября в 21:45 по киевскому времени.