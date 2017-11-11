ЧМ-2018. Отбор
Букмекеры считают Хорватию фаворитом во втором матче против Греции.
Хорватия - Греция, getty images
11 ноября 2017, 22:49
В первом матче Хорватия доказала свое превосходство над греками, выиграв 4:1. Удастся ли эллинам взять хотя бы локальный реванш? Букмекеры в это не верят.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
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Событие/Букмекерская контора
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bwin
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William Hill
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Bet365
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PariMatch
|
Победа Греции
|
3,6
|3,4
|3,5
|3,6
|
Ничья
|
3,3
|3,3
|3,4
|3,3
|
Победа Хорватии
|
2,15
|2,15
|2,05
|2,12
Поединок начнется 12 ноября в 21:45 по киевскому времени.
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