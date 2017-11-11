В первом матче Хорватия доказала свое превосходство над греками, выиграв 4:1. Удастся ли эллинам взять хотя бы локальный реванш? Букмекеры в это не верят.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора

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William Hill

Bet365

PariMatch

Победа Греции

3,6

 3,4 3,5 3,6

Ничья

3,3

 3,3 3,4 3,3

Победа Хорватии

2,15

 2,15 2,05 2,12

Поединок начнется 12 ноября в 21:45 по киевскому времени.

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