ЧМ-2018. Отбор

Наставник Тернаны Сандро Почески очень эмоционально высказался о состоянии итальянского футбола после проигрыша национальной сборной Швеции, которую считает крайне слабым соперником.

В первом стыковом матче Италия уступила Швеции 0:1. Таким образом, итальянцы вполне могут впервые с 1958 года не выйти на чемпионат мира.

В основном итальянцы старались сохранять оптимизм, но не тренер выступающей в Серии В Тернаны Сандро Почески.

"В старые-добрые времена Италия задала бы сопернику взбучку и победила. А сейчас нас обыгрывают, а мы плачемся. Мы все стали бабами. С приходом огромного количества иностранцев в чемпионат Италии мы потеряли мощных итальянских игроков. Теперь мы отправляемся в Швецию и нас бьют", — начал Почески.

"С итальянским футболом покончено. Мы не попадем на чемпионат мира, потому что боялись. Нельзя играть со страхом. Если бы я увидел такой страх у своей команды – ушел бы, чтобы на мое место поставили кого-то посмелее, ведь было бы очевидно, что это я передал игрокам страх".

"Если мы не попадем на чемпионат мира – это будет поражение для всех. Я имею в виду журналистов, тренеров, игроков – нам всем нужно проснуться и изменить правила. В молодежных командах клубов полно иностранных игроков – хватит это терпеть! Это итальянский футбол!"

Также Почески не входит в число сторонников натурализации.

"С каждым месяцем появляется новый ориунди (игрок итальянского происхождения, родившийся и выросший не в Италии – прим.) Да пусть лучше бы дали шанс игрокам из Серии С и Серии D! Если бы против шведов играла сборная Серии С, она бы выиграла, потому что Швеция – команда уровня Серии С".

"Что происходит, когда ты боишься? Ты забиваешь сам себе! Сейчас нам нужно готовиться к ответному матчу с мыслями, что мы можем выйти на ЧМ. Это постыдно".

Матч Италия – Швеция состоится в понедельник, 13 ноября. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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