ЧМ-2018. Отбор

Football.ua представляет превью ответного матча плей-офф отбора на ЧМ-2018, в котором Швейцария примет Северную Ирландии.

Швейцария — Северная Ирландия (первый матч 1:0)

Воскресенье, 19:00, Базель, ​Санкт-Якоб Парк,. Арбитр встречи - Феликc Брых.

В первом матче швейцарцы добились идеального для себя результата и в отличном настроении подходят к ответному поединку. В гостях команда Владимира Петковича была лучше своего соперника, но без скандала все-таки не обошлось. Арбитр встречи Овидиу Хацеган принял весьма неоднозначное решение, назначил пенальти в ворота североирландцев за якобы игру рукой Корри Эванса, и именно благодаря этому гости уехали из Белфаста с победой.

На повторе было видно, что как таковой игры рукой не было и мяч скорее попал в плечо. Тем не менее, арбитр указал на точку и Рикардо Родригес реализовал пенальти. После матча Хацегана раскритиковали как тренер сборной Северной Ирландии, так и игроки, однако толку от этого, по правде говоря, мало. Счет, как говорится, на табло. Майкл О’Нил выразил надежду, что в ответном матче арбитр ошибется уже в пользу его команды, но это уже закулисные игры.

По игре швейцарцы были сильнее своего соперника и заслуживали победы, однако факт остается фактом — решающий гол был забит не по правилам. Даже если не брать во внимание этот момент, Хацеган отсудил крайне неудачно. Арбитр свистел практически при каждом единоборстве, сбивал темп и, грубо говоря, не давал командам играть в футбол. Будем надеяться, что сегодняшний арбитр Феликс Брых будет больше прощать игрокам и не станет свистеть при каждом падении того или иного футболиста.

После домашнего поражения задача сборной Северной Ирландии усложнилась до максимума. Швейцарцы и на выезде были сильнее, а дома при поддержки трибун они и вовсе могут смести соперника со своего пути. Гости будут открываться, а это именно то, что нужно команде Петковича. Хозяева станут играть по счету и вполне могут отдать инициативу сопернику и сыграть на контратаках.

Ориентировочные составы:

Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер, Шер, Аканжи, Родригес — Джака, Закария — Шакири, Дземаили, Мехмеди — Сеферович

Северная Ирландия: Макговерн — Маклафлин, Дж. Эванс, Маколи, Брант — Дэвис, К. Эванс — Мадженнис, Норвуд, Даллас — Вашингтон

Дисквалифицированные: К. Эванс (Сев. Ирландия)

Травмированные: -

Под вопросом: Даллас (Сев. Ирландия)

прогноз 3:0

Александр Пузик, Football.ua

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