Северная Ирландия попытается после поражения в первом матче (0:1) сотворить чудо в Базеле.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора

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PariMatch

Победа Швейцарии

1,42

 1,44 1,44 1,45

Ничья

4,25

 4 4,33 4,3

Победа Северной Ирландии

9

 8 10 8,7

Самый популярный счет (2:0)

5,25

 5,3 5,5 5,3

Поединок начнется сегодня, 12 ноября, в 19:00 по киевскому времени.

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