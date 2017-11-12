ЧМ-2018. Отбор
Букмекеры считают Швейцарию безоговорочным фаворитом в первом матче против Северной Ирландии.
РИКАРДО РОДРИГЕС, UEFA.COM
12 ноября 2017, 11:30
Северная Ирландия попытается после поражения в первом матче (0:1) сотворить чудо в Базеле.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
|
Событие/Букмекерская контора
|
bwin
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William Hill
|
Bet365
|
PariMatch
|
Победа Швейцарии
|
1,42
|1,44
|1,44
|1,45
|
Ничья
|
4,25
|4
|4,33
|4,3
|
Победа Северной Ирландии
|
9
|8
|10
|8,7
|
Самый популярный счет (2:0)
|
5,25
|5,3
|5,5
|5,3
Поединок начнется сегодня, 12 ноября, в 19:00 по киевскому времени.
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