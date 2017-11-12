ЧМ-2018. Отбор

Букмекеры считают Швейцарию безоговорочным фаворитом в первом матче против Северной Ирландии.

Северная Ирландия попытается после поражения в первом матче (0:1) сотворить чудо в Базеле.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Швейцарии 1,42 1,44 1,44 1,45 Ничья 4,25 4 4,33 4,3 Победа Северной Ирландии 9 8 10 8,7 Самый популярный счет (2:0) 5,25 5,3 5,5 5,3

Поединок начнется сегодня, 12 ноября, в 19:00 по киевскому времени.