ЧМ-2018. Отбор

Совсем скоро станут известны все участники чемпионата мира 2018 года.

На чемпионате мира 2018 года в России примут участие 32 национальные сборные. Уже известны 26 обладателей путевок на мундиаль.

Еще шесть сборных, которые отправятся на первенство мира, станут известны уже в ближайшие дни. Четыре из них определятся в европейских стыках, а еще две в межконтинентальных.

Уже сегодня, 12 ноября, нас ожидает пополнение сразу на две сборные. Швейцария с Северной Ирландией встретятся на поле первых, а Греция дома примет Хорватию после разгрома в первом матче.

13 ноября. Определится, кто же из пары Италия – Швеция добудет путевку на ЧМ.

14 ноября. Ирландия и Дания разыграют последнюю европейскую путевку.

15 ноября. Матч Австралия – Гондурас, будет на ЧМ 5 команд из Азии или же 4 североамериканские?

16 ноября. Последний участник чемпионата мира определится в матче Перу – Новая Зеландия.

Все страны, уже гарантировавшие себе путевку на ЧМ: Россия (хозяева), Англия, Бельгия, Германия (чемпион), Исландия, Испания, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Аргентина, Бразилия, Египет, Иран, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Нигерия, Панама, Саудовская Аравия, Уругвай, Южная Корея, Япония, Сенегал, Тунис, Марокко.