ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни признался, что скандинавам было нелегко в матче с Ирландией.

В первом стыковом матче за право участия в финальной части ЧМ-2018 Дания дома сыграла вничью с Ирландией – 0:0.

"Счет неплохой. На выезде нам достаточно сыграть 1:1 и мы пройдем дальше. Матч был тяжелым, как мы ожидали и боялись", — заявил Дилейни в интервью tipsbladet.dk.

"Играть против Ирландии – все равно, что вскрывать банку бобов голыми руками… Для этого нужно время. У нас были моменты, но это очень сложный соперник. Я надеюсь, что в Дублине ирландцы будут больше идти вперед и у нас появится больше пространства".

Дания повторно попытается "вскрыть банку бобов" во вторник, 14 ноября. Начало – в 21.45 по киевскому времени.

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