ЧМ-2018. Отбор

Голкипер сборной Италии Джанлуилджи Буффон заявил, что Скуадра Адзурра всегда должна ставить перед собой самые высокие цели.

В первом матче плей-офф отбора на ЧМ итальянцы уступили шведам 0:1.

"У нашей команды есть шансы отыграться. Но прежде всего Италии нельзя привыкать к посредственности. Это самая большая футбольная опасность не только для нас, но и для всех", — заявил Буффон.

"Если ты привыкаешь к посредственности – это скользкая тропинка, которая быстро пустит тебя по наклонной. Единственный способ избежать этого – всегда держать неизменно высокую планку, совершенствоваться и стремиться к безупречной игре".

Матч Италия – Швеция состоится 13 ноября в 21:45 по киевскому времени.

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