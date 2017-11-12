ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура признался, что изначально не планировал попасть на чемпионат мира с первого места в группе.
Джампьеро Вентура, Getty Images
12 ноября 2017, 18:26
По итогам квалификации на ЧМ-2018 Италия заняла второе место в группе G, пропустив на первую строчку команду Испании.
По словам главного тренера итальянцев Джампьеро Вентуры, он изначально рассчитывал попасть в стыковые матчи.
"С того момента, как мы получили в соперники по группе сборную Испании, мы знали, что нужно попасть в плей-офф", — сказал Вентура
"Потому для меня не является сюрпризом то, что сейчас мы играем в стыковых матчах".
"Тем не менее, мы – Италия, потому должны проходить на чемпионат мира, демонстрируя великолепный футбол".
В первом стыковом поединке за выход на мундиаль итальянцы на выезде уступили Швеции со счетом 0:1.