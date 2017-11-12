Грекам предстоит отыграть отставание в три мяча после выездного поражения со счетом 1:4.

Греция: Карнезис – Торосидис, Папастатопулос, Манолас, Рецос – Циолис, Тахцидис – Зека, Бакасетас, Христодопулос – Митроглу.

Запасные: Самарис, Диамантакос, Джанниотас, Ойконому, Стафилидис, Маниатис, Цавелас, Капино, Фортунис, Анестис, Пападопулос.

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Ракитич, Модрич, Брозович – Манджукич, Перишич – Н. Калинич.

Запасные: Пашалич, Крамарич, Леовац, Рог, Митрович, Ливакович, Брадарич, Нижич, Влашич, Л. Калинич, Ребич.

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