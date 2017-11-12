ЧМ-2018. Отбор
Стали известны стартовые составы Греции и Хорватии на стыковой матч за выход на чемпионат мира-2018.
Getty Images
12 ноября 2017, 21:15
Грекам предстоит отыграть отставание в три мяча после выездного поражения со счетом 1:4.
Греция: Карнезис – Торосидис, Папастатопулос, Манолас, Рецос – Циолис, Тахцидис – Зека, Бакасетас, Христодопулос – Митроглу.
Запасные: Самарис, Диамантакос, Джанниотас, Ойконому, Стафилидис, Маниатис, Цавелас, Капино, Фортунис, Анестис, Пападопулос.
Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Ракитич, Модрич, Брозович – Манджукич, Перишич – Н. Калинич.
Запасные: Пашалич, Крамарич, Леовац, Рог, Митрович, Ливакович, Брадарич, Нижич, Влашич, Л. Калинич, Ребич.
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