ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал поединок своей команды против Швейцарии.

В ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 Северная Ирландия сыграла в безголевую ничью со Швейцарией (0:0), уступив по сумме двух встреч со счетом 0:1.

Несмотря на то, что команда О'Нила не смогла пробиться на мундиаль, тренер не имеет претензий ни к кому из своих игроков.

"Я чувствую, что сегодня мы были лучше. Да, моментами нам не повезло, но мы боролись за выход на чемпионат мира до самого финального свистка".

"Игроки не могли отдать больше. То, как они жертвовали собой ради меня, ради друг друга и своей страны – это феноменально".

"Сейчас не время говорить о том, продолжу ли я работать со сборной Ирландии. Все мои мысли в раздевалке с моими игроками", — цитирует О'Нила Sky Sports.

Таким образом, решающим в противостоянии Швейцарии и Северной Ирландии стал гол с пенальти в исполнении Рикардо Родригеса.