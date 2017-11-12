ЧМ-2018. Отбор

Ответный поединок между сборными Греции и Хорватии завершился нулевой ничьей.

Греции нужно было забивать Хорватии трижды и при этом не пропустить, чтобы выйти на чемпионат мира. Задача не из легких для абсолютно любой команды, и тем более – для эллинов, которые результативностью отнюдь не блещут.

Главная надежда греков в этой встрече была на горячую поддержку трибун на "Георгиос Караискакис". Подопечные Михаэля Скиббе с первых же минут попытались забрать мяч под свой контроль, но к опасным моментам это не приводило.

Главный момент греков возник на 18-й минуте. Сократис здорово подловил мяч у штрафной и нанес плотный удар по воротам, но ему немного не хватило точности.

На 27-й минуте хорваты заработали опаснейший стандарт, но Иван Ракитич практически с линии штрафной пробил гораздо выше ворот. И тут же Перишич наносил отличный удар – мимо.

Хозяева едва не получили гол в раздевалку, но после удара Перишича им на выручку пришла штанга.

Во втором тайме у греков можно вспомнить разве что неточный удар Митроглу с разворота, да гол на 79-й минуте из офсайда.

Первый удар в створ ворот в этом поединке случился на 87-й минуте…. Субашич справился с выстрелом Тахцидиса. 0:0. Модрич и компания отправляются на чемпионат мира (даря нам интригу: кто же будет тренировать хорватов там? Неужели Даличу не дадут шанс?), а греки в этот раз будут на мундиале разве что в качестве зрителей.

Греция – Хорватия 0:0

Греция: Карнезис – Торосидис, Папастатопулос, Манолас, Рецос – Циолис, Тахцидис – Зека, Бакасетас (Джанниотас, 59), Христодопулос (Фортунис, 59) – Митроглу (Пелкас, 78).

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Ракитич, Модрич (Митрович, 90+1), Брозович – Манджукич, Перишич (Ребич, 86) – Н. Калинич (Крамарич, 78).

Предупреждение: Тахцидис.