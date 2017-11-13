ЧМ-2018. Отбор

Football.ua представляет превью ответного матча плей-офф отбора на ЧМ-2018, в котором Италия примет Швецию.

Италия — Швеция (первый матч 0:1)

Понедельник, 21:45, Милан, Сан-Сиро. Арбитр встречи - Антонио Матеу Лаос.

Италия после первого матча в Сольне оказалась на краю обрыва и в этот раз вполне все может произойти без счастливого финала. Шведы в первом матче вполне заслуживали победу хотя бы за свои старания, волю к победе и самоотверженную борьбу. Да, итальянцы больше владели мячом и постоянно кружили голову сопернику частыми передачами, но это не является залогом победы. Забили именно "сине-желтые", а вся статистика уже успешно забыта.

После поражения от шведов в итальянской прессе сразу стали писать о возможной отставке Джампьеро Вентуры. Некоторые издания даже уверяли, что сегодняшний матч ничего не значит — тренер все равно будет уволен. Отличная новость для Вентуры перед одним из самых главных матчей в его жизни. А потом говорят, что пресса никак не влияет на команды или отдельных людей.

Что касается самого матча, то рисунок игры просматривается без особых трудностей. На поле будет происходить ровно то, что было в последние 30 минут первой встречи — Италия будет висеть на воротах Ольсена, а шведы станут играть на отбой. Понятно, что все 90 минут хозяева не смогут провести в таком темпе, но может это и не понадобится и защита соперника станет трещать по швам уже с первых минут. Для команды Янне Андерссон главное выдержать стартовый натиск и не просесть под давлением Сан-Сиро.

Что касается кадровой ситуации, то здесь есть несколько важнейших новостей. В состав шведской сборной возвращается Микаэль Лустиг, который был дисквалифицирован в первом матче. Именно он займет место справа в защите, тогда как Крафт на этот раз останется в запасе. В остальном у гостей перемен не будет. У Италии, в свою очередь, точно случится 2-3 изменения по сравнению с первым матчем. Точно не выйдет на поле дисквалифицированный Марко Верратти, а на его месте сыграет Жоржиньо. Также ожидается, что в этот раз на поле не выйдут Де Росси и Белотти. Вместо них сыграют Флоренци и Габбьядини соответственно.

-

Ориентировочные составы:

Швеция: Ольсен — Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон — Клаессон, Ларссон, Экдаль, Форсберг — Тойвонен, Берг.

Италия: Буффон — Кьеллини, Бонуччи, Барцальи — Кандрева, Пароло, Флоренци, Жоржиньо, Дармиан — Габбьядини, Иммобиле

Дисквалифицирован: Верратти (Италия)

Под вопросом: Дзадза, Спинадзола (оба — Италия)

Тренеры говорят:

Джампьеро Вентура, главный тренер сборной Италии:

"У нас будут изменения в составе, ведь с момента первого матча прошло очень мало времени. Надеемся, что для нас все изменится к лучшему. Шведы будут играть от защиты, а мы покажем свой футбол".

Янне Андерссон, главный тренер сборной Швеции:

"Я не думал о том, сколько у нас шансов пройти дальше. Точно знаю одно — мы очень хотим попасть на чемпионат мира и работаем над этим. После первого матча ничего не изменилось. Уверен, что будет отличный матч".

Интересные факты:

- В пяти последних матчах Италии и Швеции было забито менее трех голов.

- Италия смогла удержать свои ворота на замке в 5 из 7 последних домашних матчей против шведов.

- В последних четырех матчах сборной Италии на этом отборе было забито не более двух голов.

- Итальянцы не проигрывали шведам в 7 последних домашних матчах.

прогноз 2:0

Александр Пузик, Football.ua

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.