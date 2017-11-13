Итальянцы попробуют исправить свое положение после поражения в первом матче со счетом 0:1.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора

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Победа Италии

1,5

 1,53 1,53 1,52

Ничья

3,9

 3,75 4 3,85

Победа Швеции

7,75

 7 8 8,3

Проход Италии

1,83

 1,9 1,9 1,85


Поединок начнется сегодня, 13 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

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