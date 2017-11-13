ЧМ-2018. Отбор
Football.ua предлагает вашему вниманию коэффициенты букмекерских контор на матч сборных Италии и Швеции.
Джанлуиджи Буффон
13 ноября 2017, 12:37
Итальянцы попробуют исправить свое положение после поражения в первом матче со счетом 0:1.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
|
Событие/Букмекерская контора
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bwin
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William Hill
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Bet365
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PariMatch
|
Победа Италии
|
1,5
|1,53
|1,53
|1,52
|
Ничья
|
3,9
|3,75
|4
|3,85
|
Победа Швеции
|
7,75
|7
|8
|8,3
|
Проход Италии
|
1,83
|1,9
|1,9
|1,85
Поединок начнется сегодня, 13 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
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