ЧМ-2018. Отбор

Football.ua предлагает вашему вниманию коэффициенты букмекерских контор на матч сборных Италии и Швеции.

Итальянцы попробуют исправить свое положение после поражения в первом матче со счетом 0:1.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Италии 1,5 1,53 1,53 1,52 Ничья 3,9 3,75 4 3,85 Победа Швеции 7,75 7 8 8,3 Проход Италии 1,83 1,9 1,9 1,85



Поединок начнется сегодня, 13 ноября, в 21:45 по киевскому времени.