ЧМ-2018. Отбор

Бывший полузащитник сборной Италии Джанкарло Антоньони убежден, что в матче против Швеции команда Джан Пьеро Вентуры будет бороться не только за путевку на ЧМ-2018.

Джанкарло Антоньони, который в составе сборной Италии становился чемпионом мира 1982-го года, считает, что в матче против сборной Швеции на кону стоит не только путевка на ЧМ-2018, но и репутация национальной команды.

"В таких матчах важен напор и решительность. От этих 90 минут зависит не только выход сборной Италии на чемпионат мира, но и ее репутация", — цитирует Антоньони новостное агентство ANSA.

"Думаю, что все игроки отдадут все свои силы и "адзурри" все же преодолеет это препятствие, даже если это будет непросто. Швеция сильнее в физическом плане, но важнее будет сыграть с максимальной сосредоточенностью и решительностью".

Football.ua проведет прямую текстовую трансляция матча Италия — Швеция. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.