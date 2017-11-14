ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер шведской национальной команды Янне Андерссон остался удивлен вопросами о бывшем форварде "желто-синих" Златане Ибрагимовиче.

В ответном стыковом поединке за выход на чемпионат мира-2018 против Италии Швеция сумела удержать свои ворота сухими (0:0) и добыла путевку на мундиаль.

В свете данного достижения наставник команды Янне Андерсон удивился вопросам о Златане Ибрагимовиче на послематчевой пресс-конференции.

"Это невероятно! Златан не играет за Швецию уже полтора года, а мы все еще говорим о нем".

"Черт возьми, нам нужно говорить о тех великолепных футболистах, которые сейчас есть в команде".

"Сегодня в нашем составе было много героев. Я слегка тронут всем происходящим, но очень доволен результатом".

"Когда Ибрагимович был в команде, мы играли в футбол другого стиля. Златан – великий чемпион, но он решил завершить международную карьеру, потому нам пришлось адаптироваться к новому стилю", — поведал Андерссон.

Ранее сообщалось, что четыре кандидатуры претендуют на пост главного тренера сборной Италии.