ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер шведской национальной команды Янне Андерссон остался удивлен вопросами о бывшем форварде "желто-синих" Златане Ибрагимовиче.
Янне Андерссон, Getty Images
14 ноября 2017, 09:56
В ответном стыковом поединке за выход на чемпионат мира-2018 против Италии Швеция сумела удержать свои ворота сухими (0:0) и добыла путевку на мундиаль.
В свете данного достижения наставник команды Янне Андерсон удивился вопросам о Златане Ибрагимовиче на послематчевой пресс-конференции.
"Это невероятно! Златан не играет за Швецию уже полтора года, а мы все еще говорим о нем".
"Черт возьми, нам нужно говорить о тех великолепных футболистах, которые сейчас есть в команде".
"Сегодня в нашем составе было много героев. Я слегка тронут всем происходящим, но очень доволен результатом".
"Когда Ибрагимович был в команде, мы играли в футбол другого стиля. Златан – великий чемпион, но он решил завершить международную карьеру, потому нам пришлось адаптироваться к новому стилю", — поведал Андерссон.
Ранее сообщалось, что четыре кандидатуры претендуют на пост главного тренера сборной Италии.