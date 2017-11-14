ЧМ-2018. Отбор

Football.ua представляет превью стыкового матча отбора на ЧМ-2018, в котором Ирландия примет Данию.

Дания – Ирландия

Вторник, 21:45, Дублин, Авива Стэдиум. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ориентировочные составы:

Ирландия: Рэндолф – Кристи, Даффи, Кларк, Уорд – Брэди, Хендрик, Мейлер, Артер, Макклин – Мерфи.

Дания: Шмайхель – Анкерсен, Кьяер, Кристенсен, Ларсен – Дилейни, Квист – Поульсен, Эриксен, Систо – Йоргенсен.

Не сыграют: Маккарти, Киог, Ш. Магуайр, Элиот — ….

Последний представитель Европы на чемпионате мира 2018 года определится в ответном матче между сборными Ирландии и Дании. Первая встреча на территории датчан завершилась нулевой ничьей, а потому немного лучшими шансы видятся именно у датчан, которым путевку на ЧМ-2018 принесет любая результативная ничья.

Ирландия же, если пропустит, то должна побеждать. А сделать это подопечным Мартина О'Нила будет тяжело, поскольку они не очень умеют забивать дома. Из последних 19 поединков лишь в пяти ими было забито 2 или больше голов, поэтому для Дании вполне может хватить и одного забитого гола. Кроме того, Ирландия в последних трех домашних матчах дважды не сумела победить (Сербию и Австрию).

Дания подходит к матчу без кадровых потерь, у Ирландии же травмированы Маккарти, Киог и Магуайр, а Элиот покинул команду по семейным обстоятельствам. Однако есть и хорошие новости. Вернулся после дисквалификации Мейлер.

Тренеры говорят:

Мартин О'Нил, Ирландия: "Мы постараемся выиграть этот матч. Мы просто должны найти способ одержать победу. Мы сможем показать лучшую игру, нежели в Дании, если сможем укротить мяч. Датчане будут ждать наших ошибок, но мы все равно будем атаковать".

Оге Харейде, Дания: "Парни должны работать и за себя, и за товарища. Мы все делаем одно дело, и чтобы добиться результата нам нужно двигаться больше, перекрывать больше зон. Мы должны продолжать так же, как и в Копенгагене. Там мы создали достаточно моментов для победы, но не сумели забить, думаю, в этот раз у нас получится".