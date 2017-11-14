ЧМ-2018. Отбор

Матчи плей-офф заканчиваются не настолько результативно, как того хотелось бы болельщикам.

Первыми в стыки вступили Хорваты с греками, которые наколотили 5 мячей друг другу. Тогда не могло показаться, что в следующих 8 матчах будут забиты всего два гола. Швейцария на выезде забила Северной Ирландии, а Швеция дома Италии.

Отметим, что эти матчи состоялись следующими после поединка Хорватия – Греция.

После этого сразу шесть стыковых матчей квалификации на ЧМ-2018 подряд закончились нулевой ничьей:

Дания – Ирландия, Новая Зеландия – Перу, Гондурас – Австралия, а также ответные встречи Греция – Хорватия, Швейцария – Северная Ирландия и Италия – Швеция.

Таким образом, уже во всех шести парах европейского и международного плей-офф хотя бы в одной игре был зафиксирован счет 0:0.

Всего осталось провести только три стыковых матча. Первый из них пройдет сегодня, Ирландия примет Данию.