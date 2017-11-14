ЧМ-2018. Отбор
Форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович отреагировал на выход своей страны на чемпионат мира 2018 года.
Златан Ибрагимович, Trend
14 ноября 2017, 12:17
Легендарный для шведского футбола игрок закончил карьеру в сборной и не помогал ей пробиться на ЧМ-2018.
"Сине-желтые" в плей-офф квалификации чемпионата мира в двух матчах обыграли национальную сборную Италии (1:0, 0:0) и сумел стать участниками будущего Мундиаля.
Ибрагимович отреагировал на это событие с помощью твиттера, где оставил сообщение: " We are Zweden (Мы – Звеция)". Отметим, что Златан намеренно неправильно написал слово Швеция через букву "Z", на которую начинается его собственное имя.
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