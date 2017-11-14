ЧМ-2018. Отбор

Защитник Сассуоло Паоло Каннаваро уверен, что необходимо омоложение руководства федерации футбола Италии.

Брат обладателя Золотого мяча 2006 года Фабио Каннаваро — Паоло, выступающий в Сассуоло – считает главными виновниками провала сборной Италии в отборе ЧМ-2018 руководителей федерации футбола.

"Надо гнать эти мумии, которые руководят итальянским футболом, — написал Каннаваро-младший в своем Instagram. – Пора, наконец, дать дорогу молодым и на поле, и в руководстве!"

Италия не смогла пройти в плей-офф отбора ЧМ-2018 Швецию и впервые с 1958 года не примет участие в финальном турнире чемпионата мира.

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