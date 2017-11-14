ЧМ-2018. Отбор

Тренер сборной Гондураса Хорхе Луис Пинто обвинил своих оппонентов из сборной Австралии в шпионаже.

По мнению Хосе Луиса Пинто, австралийцы запускают дроны, которые ведут съемку тренировок сборной Гондураса перед матчем плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018.

"Тайком наблюдать за тренировкой соперника после окончания открытой для всех 15-минутки – нарушение принципов Fair Play, — цитирует ВВС Пинто. – Особенно когда такая цивилизованная страна, как Австралия, использует для этого беспилотники. Надеюсь, что это не поможет нашему сопернику, и мы вернемся домой с путевкой на чемпионат мира".

На сайте федерации футбола Гондураса было выложено видео, на котором виден дрон, летающий над стадионом во время тренировки:

AUSTRALIA espía entrenamiento oficial de #Honduras desde un dron; lo que ocasionó el malestar del equipo y delegación hondureña. pic.twitter.com/anCAgHtsMP — FENAFUTH (@FenafuthOrg) 13 листопада 2017 р.

Первый матч в Сан-Педро Сула закончился вничью – 0:0. Ответный поединок пройдет в Сиднее 15 ноября.

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