ЧМ-2018. Отбор
Стали известны стартовые составы на второй стыковой матч за выход на чемпионат мира между сборными Ирландии и Дании.
Никлас Бендтнер, getty images
14 ноября 2017, 21:00
Ирландия: Рэндолф — Кристи, Даффи, Кларк, Уорд — Мейлер, Артер — Брэди, Хендрик, Макклин — Мерфи
Запасные: Вествуд, Дойл, О`Ши, Макшейн, Уилан, Макгиди, Ш. Лонг, О`Дауда, Хулахан, Хурихейн, Хоган, К. Лонг
Дания: Шмайхель — Кьяер, Кристенсен, Бьелланд — Квист, Эриксен, Дилейни, Ларсен — Поульсен, Н. Йоргенсен, Систо
Запасные: Лессль, Реннов, Йенсен, Вестергор, Анкерсен, Бендтнер, М. Йоргенсен, Кнудсен, Брайтвейт, Лерагер, Шоне, Корнелиус
Первый поединок завершился со счетом 0:0.
Вы сможете следить за ходом сегодняшнего поединка в текстовой трансляции от Football.ua.