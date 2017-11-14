ЧМ-2018. Отбор

Ирландия — Дания: Бендтнер остался в запасе

Стали известны стартовые составы на второй стыковой матч за выход на чемпионат мира между сборными Ирландии и Дании.

Никлас Бендтнер, getty images

Ирландия: Рэндолф — Кристи, Даффи, Кларк, Уорд — Мейлер, Артер — Брэди, Хендрик, Макклин — Мерфи Запасные: Вествуд, Дойл, О`Ши, Макшейн, Уилан, Макгиди, Ш. Лонг, О`Дауда, Хулахан, Хурихейн, Хоган, К. Лонг Дания: Шмайхель — Кьяер, Кристенсен, Бьелланд — Квист, Эриксен, Дилейни, Ларсен — Поульсен, Н. Йоргенсен, Систо Запасные: Лессль, Реннов, Йенсен, Вестергор, Анкерсен, Бендтнер, М. Йоргенсен, Кнудсен, Брайтвейт, Лерагер, Шоне, Корнелиус Первый поединок завершился со счетом 0:0. Вы сможете следить за ходом сегодняшнего поединка в текстовой трансляции от Football.ua.