ЧМ-2018. Отбор

Бывший голкипер и тренер сборной Италии Дино Дзофф раскритиковал пока еще главного тренера "скуадра адзурра" Джанпьеро Вентуру.

Сборной Италии не удалось пробиться на чемпионат мира впервые с 1958-го года, когда по сумме двух стыковых матчей они проиграли шведам со счетом 0:1.

"Это черный день, трудно смириться с тем, что сборная Италии не сыграет на чемпионате мира впервые за 60 лет. После поражение от Испании со счетом 3:0 национальная команда потеряла уверенность в себе, что было видно в последующих матчах", — заявил Дзофф.

"Ответственность всегда будет нести тренер. Возможно, у него не так много вариантов, учитывая количество иностранцев в Серии А, но нужно уметь и тренировать игроков, а не только вызывать их в национальную команду".

"Нужно определиться, что делать с этими игроками, могут ли они играть друг с другом с точки зрения тактики и подхода. Нужно выжимать максимум из того, что у тебя есть".

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