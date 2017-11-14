ЧМ-2018. Отбор

Стали известны все 13 европейских команд, которые в отборочном турнире завоевали право играть на чемпионате мира.

Финальный этап чемпионата мира состоится на полях одной из участниц УЕФА — России. Еще 13 европейских команд пробились на турнир через отборочный раунд.

Напрямую квалифицировались 9 победителей отборочных групп: Франция, Португалия, Германия, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия и Исландия.

Еще 4 путевки были разыграны между 8 сборными, занявшими вторые места в группах. "Лишней" второй командой стала Словакия — у нее были худшие среди всех показатели, поэтому недавний соперник сборной Украины не сыграл даже в стыковых матчах.

Путевку на ЧМ завоевали Швейцария, Хорватия, Швеция и Дания. За бортом на этом этапе оказались Северная Ирландия, Греция, Италия и Ирландия.

ЧМ-2018 состоится следующим летом с 14-го июня по 15-е июля.