ЧМ-2018. Отбор

Хет-трик Эриксена и гол Лорда Бендтнера в обзоре матча Ирландия — Дания

Представляем вашему вниманию видеообзор ответного матча плей-офф к чемпионату мира между сборными Ирландии и Дании.

Кристиан Єриксен (на переднем плане), getty images

Подопечные Оге Харейде на выезде уничтожили сборную Ирландии и добыли последнюю путевку на чемпионат мира от Европы (1:5). Ирландия — Дания 1:5

Голы: Даффи, 6 — Кристи, 29 (в свои ворота), Эриксен, 32, 63, 74, Бендтнер, 90 (с пенальти) Ирландия: Рэндолф — Кристи, Даффи, Кларк (Ш. Лонг, 71), Уорд — Мейлер (Хулахан, 46), Артер (Макгиди, 46) — Брэди, Хендрик, Макклин — Мерфи Дания: Шмайхель — Кьяер, Кристенсен, Бьелланд — Квист, Эриксен, Дилейни, Ларсен (Анкерсен, 54) — Поульсен (Корнелиус, 70), Н. Йоргенсен (Бендтнер, 84), Систо