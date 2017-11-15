ЧМ-2018. Отбор

После разгрома сборной Ирландии тренер датчан Аге Харейде поблагодарил хозяев за предоставленные возможности забивать.

Блестящая победа над Ирландией в Дублине вывела сборную Дании в финальный турнир ЧМ-2018. При этом тренер датчан Аге Харейде считает, что решающую роль в успехе его команды сыграли хозяева.

"Я был приятно удивлен игрой сборной Ирландии, — цитирует Харейде The Telegraph. – Вместо того, чтобы сыграть плотно, как ирландцы сделали на Паркене, полностью выключив из игры Эриксена, они предоставили ему полную свободу действий, чем он и воспользовался".

Полузащитник Тоттенхэма Эриксен стал автором хет-трика, а еще два раза мяч побывал в воротах ирландцев после автогола Кристи и пенальти Бендтнера.

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