ЧМ-2018. Отбор

Сборная Англии в товарищеском матче сыграла вничью с Бразилией (0:0).

Голкипер сборной Англии Джо Харт сыграл в товарищеском матче против бразильцев 90 минут. Этот поединок сталдля 30-летнего вратаря 75-м в составе англичан.

Как сообщает OptaJoe, Джо Харт догнал по количеству матчей за сборную легендарного вратаря Дэвида Симэна.

Рекордсменом по количеству проведенных матчей является Питер Шилтон, он сыграл 125 игр в футболке англичан.

Джо Харт дебютировал за Англию в 2008 году. В прошедшем отборе к ЧМ он сыграл 9 матчей.