ЧМ-2018. Отбор
Фулбек Баварии стал лучшим по количеству голевых передач.
Джошуа Киммих, Getty Images
15 ноября 2017, 15:00
Футболист сборной Германии Джошуа Киммих стал лучшим ассистентом европейской квалификации ЧМ-2018. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
22-летний игрок отдал 9 результативных передач. Он обошел по этому показателю Дриса Мертенса, Томаса Менье, Душана Тадича, Миралема Пьянича и Томаса Мюллера (у всех по 7 ассистов).
Лучшие ассистенты:
9 — Джошуа Киммих (Германия)
7 — Дрис Мертенс (Бельгия)
7 — Душан Тадич (Сербия)
7 — Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина)
7 — Томас Мюллер (Германия)
7 — Томас Менье (Бельгия)
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