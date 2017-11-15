ЧМ-2018. Отбор

Фулбек Баварии стал лучшим по количеству голевых передач.

Футболист сборной Германии Джошуа Киммих стал лучшим ассистентом европейской квалификации ЧМ-2018. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

22-летний игрок отдал 9 результативных передач. Он обошел по этому показателю Дриса Мертенса, Томаса Менье, Душана Тадича, Миралема Пьянича и Томаса Мюллера (у всех по 7 ассистов).

Лучшие ассистенты:

9 — Джошуа Киммих (Германия)

7 — Дрис Мертенс (Бельгия)

7 — Душан Тадич (Сербия)

7 — Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина)

7 — Томас Мюллер (Германия)

7 — Томас Менье (Бельгия)

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.