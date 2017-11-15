ЧМ-2018. Отбор

Представляем вашему вниманию видеообзор матча между Австралией и Гондурасом.

В ответном поединке межконтинентального плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018 Австралия обыграла Гондурас благодаря хет-трику своего капитана Миле Йединака.

Австралия – Гондурас 3:1

Голы: Йединак, 53, 72, с пенальти, 85, с пенальти – Элис, 90+4.

Австралия: Райан – Райт, Сайнсбери, Юрман – Леки, Миллиган (Труази, 89), Йединак, Муй, Бехич – Рожич (Крузе, 77) – Кэхилл (Юрич, 66).

Гондурас: Эскобер – Бекелес, Паласиос, М.Фигероа, Альварадо, Изагирре (Х.Фигероа, 42; Мартинес, 73) – Элис, Кларос, Акоста, Кито (Эрнандес, 75) – Лосано.

Предупреждения: Юрман, Сайнсбери, Леки, Муй – Фигероа, Паласиос, Кларос.

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